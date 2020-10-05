Oyuncu Ali Sürmeli, bir hafta önce kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastaneye gittikten sonra yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınmıştı. Ali Sürmeli yoğun bakımdan çıktı.
Sürmeli’nin sağlık durumuyla ilgili hastaneden şu açıklama yapıldı:
* Hastamız kusma ve hıçkırık şikayetiyle hastanemizin acil servisine başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde beynin sağ ön tarafında yüksek tansiyona bağlı kanama tespit edildi ve aynı gün ameliyata alındı.
* Ameliyatının ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçımızın ameliyat sonrasında oluşan kafa kemiği defektini 2 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz operasyonla giderdik.
* Genel durumu iyi olan hastamızı yoğun bakımdan çıkartarak, servise aldık. Ali Sürmeli’nin bundan sonraki tedavisi serviste devam edecek. (DHA)