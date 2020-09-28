Ali Sürmeli’nin sağlık durumu nasıl?

Ali Sürmeli’nin sağlık durumunu merak eden Oktay Kaynarca, Mahsun Kırmızıgül gibi birçok sanatçı dostu da hastaneye koştu.

ALİ SÜRMENLİ’NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Babası Ali Sürmeli’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Eren Sürmeli; ‘Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde iki-üç gün uyutacaklardı. Ama ameliyat iyi geçtiği için ondan vazgeçtiler. Şimdi yavaş yavaş uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, problem yok’ diye konuştu.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

Ali Sürmeli 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl doğumlu Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı “Tiyatro” bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı.

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.