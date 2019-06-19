Ali Yağcı kimdir? Ali Yağcı nereli ve kaç yaşında?

Ali Yağcı, 1990 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Umut Apartmanı adlı film ile yaşayan Ali Yağcı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ali Yağcı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Her yerde Sen dizisinde Burak Yangel karakterini canlandıran Ali Yağcı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ali Yağcı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALİ YAĞCI KİMDİR?

Ali Yağcı, 1990 yılında Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Ayvalık Cunda'da geçti. Oyunculuk üzerine Deniz Erdem ile Eric Morris Tekniği eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan Umut Apartmanı adlı film ile yaşayan Ali Yağcı, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Burak karakterine hayat vermektedir. Ali Yağcı, 1.83 metre boyunda, 72 kilo ve Kova burcudur.

Ali Yağcı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Her Yerde Sen (Burak Yangel) (TV Dizisi)

2018 – Erkenci Kuş (Osman) (TV Dizisi)

2016 – Adını Sen Koy (Kerem) (TV Dizisi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Meriç) (TV Dizisi)

2015 – Umut Apartmanı (TV Filmi)