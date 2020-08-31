Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç’in yaşı ve hayat hikayesi…

Ünlü senarist Ece Yörenç'in oğlu olan Ali Yörenç boy gösterdiği birçok yapımla tanınıyor. Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ali Yörenç'in hayatına dair birçok detay merak ediliyor. Bugünlerde adı Berrak Tüzünataç'la anılan Ali Yörenç'in hayat hikayesi haberimizde...

Oyunculuk kariyeri ve 1,95’lik boyu ile dikkat çeken Ali Yörenç, ilişkileri ile magazin gündeminin araştırılan isimleri arasında sık sık öne çıkıyor. Medcezir, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü gibi ünlü dizilerin senaryosunun yazarı Ece Yörenç’in oğlu olan Ali Yörenç’in hayatı şu şekilde…

ALİ YÖRENÇ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç’in de oğludur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Ali Yörenç, ilk oyunculuk deneyimini ise Kuzey Güney isimli dizide yaşamıştır. Bir dönem Fatmagül Fakı ve Dolunay Soysert ile birliktelik yaşayan Ali Yörenç şimdilerde ise Berrak Tüzünataç ile anılmaktadır.