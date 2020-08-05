Alican Aytekin kimdir? Alican Aytekin nereli, kaç yaşında?

Alican Aytekin, 1990 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2013 yılında yayınlanan Bizim Okul dizisiyle geçen Alican Aytekin hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Alican Aytekin nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan ve hayat verdiği İlhan karakteriyle tanınan ve sevilen Alican Aytekin hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Alican Aytekin kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ALİCAN AYTEKİN KİMDİR?

Alican Aytekin, 20 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesinde iç mimarlık öğrenimi görürken oyuncu olmaya karar veren Alican Aytekin, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı Bölümü’nden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi de alan ve Artiz Mektebi isimli yarışmada birinci seçilen Aytekin, ilk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Bizim Okul dizisi ile yaşamış; daha sonra Gölgedekiler, Kiraz Mevsimi, Hayat Şarkısı, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol almıştır. Alican Aytekin, son olarak Sen Çal Kapımı dizinde Seyfi karakterine hayat vermektedir.

Her Şey Aşktan, 10. Köy Teyatora ve Ölü Yatırım filmlerinde de rol alan Alican Aytekin, 1.78 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Alican Aytekin'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Sen Çal Kapımı (Seyfi) TV Dizisi

2019 – Ölü Yatırım (Sinema Filmi)

2018 – Ufak Tefek Cinayetler (İlhan) TV Dizisi

2016 – Her Şey Aşktan (Ömer) Sinema Filmi

2016 – Hayat Şarkısı (Melisa’nın Arkadaşı) TV Dizisi

2014 – Kiraz Mevsimi (Fotoğrafçı) TV Dizisi

2014 – Gölgedekiler (Ahmet) TV Dizisi

2013 – 10. Köy Teyatora (Apollon) Sinema Filmi

2013 – Bizim Okul (TV Dizisi)