Alican Okumuş kimdir? Alican Okumuş nereli ve kaç yaşında?

Alican Okumuş, 1987 doğumludur. Ekran karşısına ilk olarak Kuzey Güney isimli dizi ile çıkan Alican Okumuş hakkında merak edilenler haberimizde... Alican Okumuş nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim dizisinde Halim Dal karakterini canlandıran Alican Okumuş hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Alican Okumuş kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALİCAN OKUMUŞ KİMDİR?

Alican Okumuş, 2 Nisan 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim almış ardından Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. Erbulak ve Dialog oyunculuk okulundan eğitim alan Alican Okumuş, ekran karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atana Alican Okumuş şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Kalk Gidelim dizisinde Halim karakterine hayat vermektedir. Alican Okumuş, 1.84 metre boyunda, 84 kilo ve Koç burcudur.

Alican Okumuş’un rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2019 – Kalk Gidelim (Halim) (TV Dizisi)

2014 – Ein fisch namens liebe (Sinema Filmi)

2012 – Uçurum (Atıl) (TV Dizisi)

2011 – Kuzey Güney (TV Dizisi)