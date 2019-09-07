Alicia Keys’in 30 milyon dolarlık evi

Ünlü şarkıcı Alicia Keys'in alıcısı olduğu 30 milyon dolarlık ev, basına sızdı. ABD'nin ünlü sahil şeridi San Diego'da bulunan evin asıl değeri 43 milyon dolar.

38 yaşındaki ünlü sanatçı Alicia Keys ve kocası Swizz Beats, San Diego’nun lüks La Jolla bölgesinden satın aldıkları evin fotoğrafları basına sızdı. Tony Stark’ın Iron Man filmindeki evinden esinlenilerek yapılan bu evin fiyatı ve görüntüsü dudak uçuklatan cinsten.

Razor House olarak adlandırılan ev uçurumun kenarında ve Pasifik okyanusu manzarasıyla nefes kesiyor. İki suit oda ile birlikte dört adet yatak odası bulunan evde ayrıca, sinema salonu, kütüphane, buhar ve spa odası, spor salonu mevcut. Tasarımında evin akustiğine de önem verilmesi, tam bir süperstar evi yorumlarına neden oldu.

Wall Street Journal’a göre evin gerçek değeri 43 milyon dolarken, Alicia Keys, 30 milyon dolara alarak 13 milyon dolar kar etti. Evin boydan boya camla kaplı olması nedeniyle inanılmaz bir okyanus manzarası bu lüks eve eşlik ediyor.

Evin bir önceki sahibi Donald Burns ise 2011 yılında evi 14.1 milyon dolara satın almıştı.