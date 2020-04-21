Alina Boz acı haberi sosyal medyadan verdi

Alina Boz’un Dogo Argentino cinsi köpeği hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Boz, “Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın” ifadelerini kullandı.

Alina Boz’un bir süredir hasta olan köpeği öldü. Boz, köpeğine şu sözlerle veda etti:

Canım köpeğim, dostum, yol arkadaşım… Bana karşılıksız sevginin ne olduğunu tekrar tekrar öğrettiğin için sana ne kadar teşekkür etsem az…

“KALBİMİN EN ÖZEL YERİNDE OLACAKSIN”

Dökemiyorum içimden geçenleri ama sen benim hep kalbimin en özel yerinde olacaksın. Son günlerinde bile hep güçlü kaldığın için sana çok teşekkür ederim. Huzur içinde uyu pamuk kalplim.