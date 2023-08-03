Alina Boz aşkını resmen ilan etti

Sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisine son veren oyuncu Alina Boz, işletmeci Umut Evirgen'le yeni bir aşka yelken açtı. Boz sevgilisiyle olan pozunu Instagram'da paylaşarak aşkını ilan etti. Şarkıcı Demet Akalın'dan şaşırtan bir yorum geldi.

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Oyuncu Alina Boz, dört yıldır sanatçı Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyordu. Hatta evlenecekleri konuşulan ikili, geçen günlerde ilişkilerine nokta koydu.

Ayrılığın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.

Alina Boz, daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı.

İlişkiyi ilk ilan eden ise Umut Evirgen oldu. Alina Boz’dan da bir paylaşım geldi. Evirgen’le gün batımında çekildiği fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu da böylelikle aşkını ilan etti.

DEMET AKALIN’DAN YORUM

Alina Boz’un paylaşımı gündem olurken Demet Akalın Umut Evirgen için “Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile” yorumunu yaptı. Akalın’ın yorumu 3 binden fazla beğeni aldı.