Alina Boz evlilik sorusunu duyunca…

Uzun süredir Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, Akmerkez’de objektiflere takıldı. Kadrosunda yer aldığı dizinin çok iyi gittiğini dile getiren genç oyuncu, Mithat Can ÖZer ile ilgili sorulara yanıt vermek istemedi.

Muhabirlerin, ısrarlı bir şekilde sorduğu ‘İlişkinizin evliliğe gittiği konuşuluyor. Her şey yolunda mı?’ sorularına dayanamayan Boz, “Özel hayatım hakkında konuşmak istemiyorum. Hayatımda her şey çok güzel gidiyor” diyerek mutlu olduklarını ima etti.