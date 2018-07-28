Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
Alina Boz son olarak TRT'nin Elimi Bırakma dizisinde yer alıyor. Paramparça dizisi ile başarılı bir çıkış yakalayan genç oyuncu güzelliği ile dikkatleri çekiyor. Alina Boz'un annesi Rustur ve Boz, Moskova'da doğmuştur. İşte Rus oyuncu Alina Boz hakkında merak edilenler...
Magazin 28 Temmuz 2018 - 18:16

Alina Boz kimdir, kaç yaşındadır? Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaya geldi. Annesi Rus kökenli olan Alina Boz, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk olarak “Cesur Hemşire” dizisinde “Canan” olarak ekranlara adım attı. Alina Boz, esas çıkışını ise “Paramparça” dizisinde canlandırdığı “Hazal” karakteri ile yaşadı.

alina-b-instagram

Alina Boz, güzelliği ile hayran kitlesi edindi.

2016 yılında kadrosunda Zafer Algöz ve Melek Baykal gibi usta isimlerin yer aldığı “Kaçma Birader” adlı filmde de rol alan Alina Boz, Ata Demirer ve Justin Bieber ile Avea reklamlarında bulunan genç oyuncu reklam filminde yer aldı.

alina-boz-instagramm

Alina Boz, Instagram’dan takipçileri için fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.

2017 yapımı Sevda'nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi. Alina Boz son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen dizi “Vatanım Sensin” de rol almıştır.

Etiketler