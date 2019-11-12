Alina Boz sevgilisi Mithat Can ile çekilmiş fotoğraf paylaştı

Sezen Aksu’nun Sinan Özer ile evliliğinden olan oğlu Mithat Can Özer ve oyuncu Alina Boz bir buçuk yıldır birlikte. Buna rağmen sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Boz, ilk kez sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan kutladı...

Ünlü oyuncu Alina Boz ve Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer yaklaşık bir buçuk yıldır birlikte. Kendisinden 16 yaş büyük Özer ile sevgili olan Boz, bu süre içinde sosyal medya hesaplarından birlikte çekilmiş hiçbir fotoğrafını paylaşmadı.

Alina Boz bu tabusunu yıktı ve Özer’in doğum gününde Instagram Story’den bir paylaşım yaparak ‘İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın’ yazdı.

Mithat daha sonra annesi Sezen Aksu, sevgilisi Alina Boz, yakın arkadaşı Tarhan Telli ve sevgilisi Ivana Sert ile 38’inci doğum gününü kutladı.

