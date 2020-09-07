Alina Boz ve Kubilay Aka corona virüsüne yakalandı
Ay Yapım’ın Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde corona virüsü paniği yaşanıyor. Dizi ekibine yapılan testler sonrasında, başrol oyuncuları Alina Boz ile Kubilay Aka’nın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Oyuncularda corona virüsü çıkmasının ardından dizinin çekimleri durduruldu. Corona virüsüne yakalanan Kubilay Aka aynı zamanda Çukur dizisinde de Celasun rolünü canlandırıyor.
KUBİLAY AKA TWITTER’DAN PAYLAŞTI
Twitter’dan açıklama yapan Kubilay Aka “Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor” notunu yazdı. Aşk 102 dizisi, geçtiğimiz sezon Netflix’te yayınlanan Aşk 101 dizisinin devamı olarak çekiliyor.