Alıncak kimdir? Tarihte Moğol Komutanı Alıncak kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinde adı geçen karakterlerden biri olan Moğol Komutanı Alıncak dizinini takipçileri tarafından merak ediliyor. Son bölümlerde ön planda olan Alıncak tarihte var mı? Moğol Komutanı Alıncak kimdir?

Moğol Komutanı Alıncak’ı Engin Benli canlandırıyor. Engin Benli, 1970 doğumludur. Diziseverler Engin Benli’nin canlandırdığı Alıncak tarihte var mı? İşte Moğol Komutanı Alıncak hakkında bilgiler…

TARİHTE ALINCAK KOMUTAN DİYE BİRİ VAR MI?

Diriliş Ertuğrul dizisinden Moğol Komutanı Noyan'ın asılarak çıkarılmasının ardından yeni bir Moğol Komutanı olan Alıncak girdi. Tarihte Alıncak Komutan diye biri yoktur bu karakter tamamen kurgudur.

ENGİN BENLİ KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Benli, 23 Ocak 1970 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezundur. Engin Benli, ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosunda çalış maya başlamış ve ilerleyen dönemde çalışmalarına Bursa Devlet Tiyatrosu ile devam etmiştir. Büyük Buluşma dizisi ile oyunculuğa adım atan ve oyunculuk kariyerinde pek çok tiyatro oyunu yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde yer alan, özellikle 2010 – 2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Engin Benli, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Kayı obasına baskın düzenleyen Moğol komutanına hayat veren Engin benli 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.