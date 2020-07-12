Alis Harikalar Diyarında kimler oynuyor? Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filminin konusu ne?

2016 yılında vizyona giren fantastik-macera filmi Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden bu akşam televizyonda yayınlanacak. Alis Harikalar Diyarında film serisinin ikincisi olan Aynanın İçinden yönetmen koltuğunda James Bobin oturuyor.

OYUNCULAR

Mia Wasikowska rolü Alis Kingsleigh

Johnny Depp rolü Tarrant Hightopp, Çılgın Şapkacı

Louis Ashbourne Serkis rolü genç Tarrant Hightopp

Helena Bonham Carter rolü Iracebeth, Kırmızı Kraliçe

Leilah de Meza rolü genç Iracebeth

Anne Hathaway rolü Mirana, Beyaz Kraliçe

Amelia Crouch rolü genç Mirana

Sacha Baron Cohen rolü Zaman

Rhys Ifans rolü Zanik Hightopp, Çılgın Şapkacı'nın babası

Matt Lucas rolü Tweedledee ve Tweedledum

Ed Speleers rolü James Harcourt

Andrew Scott rolü Addison Bennet

SESLENDİRME KADROSU

Stephen Fry rolü Cheshire, Sırıtan Kedi

Matt Vogel rolü Wilkins

Alan Rickman rolü Absolem, Tırtıl (film onun anısına adanmıştır.)

Michael Sheen rolü Nivens McTwisp, Beyaz Tavşan

Timothy Spall rolü Bayard, Tazı

Paul Whitehouse rolü Thackery Earwicket, Mart Tavşanı

Barbara Windsor rolü Mallymkun, Fındık Faresi

Wally Wingert rolü Humpty Dumpty

FİLMİN KONUSU NE?

Alis, son birkaç yılını babasının adımlarını takip ederek açık denizlerde seyahat ederek geçirir. Çin'den Londra'ya döndüğünde Lord Ascot'un öldüğünü ve evlenmeyi reddettiği Hamish (Leo Bill)'in şirketin başına geçtiğini öğrenir. Hamish, Alis'ten evine karşılık gemiyi satmasını ister. Kararsız kalan Alis kaçarken Absolem ile karşılaşır ve onu takip ederek sihirli bir aynanın içinden geçer.

Yeraltının fantastik dünyasına döndüğünde Beyaz Kraliçe (Hathaway), Beyaz Tavşan (Sheen), Mart Tavşanı (Whitehouse) ve Cheshire Kedisi (Fry) ile karşılaşır ve Çılgın Şapkacı'nın normalden daha çılgın olduğunu ve hiç gülmediğini öğrenir. Alis onu mutlu etmek adına Şapkacı'nın evine gider. Şapkacı ailesinin hayatta olduğunu söylemektedir. Alis bunun imkansız olduğunu söyleyince Şapkacı ona çok kızar ve onu kovar.

Alis, Şapkacı'nın çok kötü bir durumda olduğunu söylediğinde Beyaz Kraliçe Alis'i zamana hükmeden Büyük Saat'in odasının içerisindeki Kronosferi ödünç almak üzere bir yolculuğa gönderir. Böylece Alis zamanın geçmişte yaşanan farklı kesimlerine giderek çok geç olmadan Şapkacı'yı kurtarmak zorunda kalır.