Alişan: Avuç kadar insanı almamak için…

Şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sınıra giden göçmenlere gaz bombası ile müdahale eden Avrupa ülkelerine "Avuç kadar insanı almamak için neredeyse kurşun atacaklar" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye’nin göçmenlere ‘açık kapı politikası’ uygulayacağını açıklamasının ardından mülteciler Avrupa kapısına akın etti. Göçmenleri kabul etmeyen Yunanistan ve Bulgaristan ise sınır kapılarında geniş önlemler aldı. Alişan ise göçmenleri kabul etmeyen ülkelere isyan etti. Şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden şu satırları paylaştı:

“Biz yıllardır milyonlara kucak açtık…. Koskoca Avrupa, Türkiye'nin insan haklarına daha fazla önem vermesi gerektiğini belirten İnsancıl Avrupa! Kapıları bir açtık, avuç kadar insanı içeriye almamak için neredeyse üzerlerine kurşun atacak. Sizin insan kriteriniz sadece kendi ırkınız mı? Sizin dininizden, ırkınızdan, renginizden olmayanlar insan değil mi? Aramızdaki fark bu işte… Biz yaratılanı yaradandan ötürü seviyoruz ama siz?”