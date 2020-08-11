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Alişan bebeğinin cinsiyetini canlı yayında açıkladı
Alişan bebeğinin cinsiyetini canlı yayında açıkladı
Meslektaşı Demet Akalın ile birlikte sunduğu sabah programında izleyicilere büyük bir sürpriz yapan Alişan, canlı yayında doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı.
Magazin 11 Ağustos 2020 - 15:01

‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ adını taşıyan programın bugünkü konukları, şarkıcı Bülent Serttaş ve şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Alişan, hamile olan eşi Buse Varol ile ikinci bebeklerinin cinsiyetini ilk kez canlı yayında açıkladı.

ALİŞAN'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Eşi Buse Varol ile ikinci bebeklerinin cinsiyetini ilk kez canlı yayında açıklayan Alişan, sevincini izleyici ile paylaştı. Alişan, kız bebek beklediğini büyük bir sevinçle ilk kez canlı yayında duyurdu. Alişan, sevincini canlı yayına telefonla bağlanan eşi Buse Varol'la paylaştı.

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