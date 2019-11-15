Alişan, Buse Varol için kesenin ağzını açtı

Alişan ve Buse Varol, ilişkilerinin ikinci yılını kutladı. Ünlü şarkıcı ise kutlama için bir otelin kral dairesini tuttu. Kral dairesinin bir gecelik fiyatı ise dudak uçuklattı.

Geçen yıl Mayıs ayında hayatlarını birleştiren Alişan ve Buse Varol, dün gece ilişkilerinin ikinci yılını kutladı. Çift Şubat ayında ilk oğulları Burak’ı kucaklarına almıştı.

Bir restoranda romantik yemek yiyen çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi. Buse Varol, eşiyle çekildiği fotoğrafını, “Bu gece 2. yılımız bitti, 3. yılımıza giriyoruz. Daha yolun çok başındayız ama ben o yolun sonuna kadar elimi bırakmayacağını biliyorum. Hayatımda tanımaya doyamadığım, ruhdaşım… İyi ki sen” notuyla paylaştı.

Alişan ise eşi Varol’un bir fotoğrafını paylaşarak, “Allah gönderdi seni bana. Emanetsin bana sen. Seni çok seviyorum aşkım” mesajını yazdı. Bu paylaşımlar çiftin takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

İkinci yıl kutlaması için Alişan’ın Beşiktaş’ta bir otelin kral dairesine bir gece için 70 bin TL ödediği öğrenildi.