Corona virüsü aşısı için gönüllü olduğunu açıklayan Alişan canlı yayında aşı oldu.

‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programında ekrana gelen görüntülerde Alişan, “Bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim” dedi.

Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, “Ben değil herkes bıktı bu Covid-19’dan… Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Biran önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim” ifadelerini kullandı.

Gönüllü olan Demet Akalın’ın ise sonuçları uygun olmadığı içi aşı olamadı.

ÇAĞLA ŞIKEL DE AŞI OLMUŞTU

Geçen hafta da ünlü sunucu ve manken Çağla Şıkel de corona aşısı yaptırmış ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.