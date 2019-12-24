Alişan duyurdu: Avukatım hukuki işlemi başlattı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sünnet fotoğrafı ile kendisinden söz ettiren ve sonrasında Bülent Ersoy’la birlikte görüldüğü fotoğrafın kendi sünnetine ait olmadığını söyleyen Alişan, sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran bir paylaşımda bulundu. Ünlü isimlerin başlarına dert olan sahte hesaplarla ilgili uyarıda bulunan Alişan, kendi adına açılmış sahte Facebook hesabının görüntüsünü paylaştı ve altına da şunları yazdı:

“Benim Facebook hesabım yok… Hiçbir zaman da olmadı. Benim adıma açılmış bu sahte hesaba itibar etmeyiniz. Avukatım ayrıca bu sahte hesapla ilgili hukuki işlemi başlattı”