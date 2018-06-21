Alişan: Evet mahrem! Yuh bana be…

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O zamandan bu yana sosyal medya hesaplarından birbirlerine duydukları aşkı gösteren paylaşımlarda bulunan ikili, bazı paylaşımları üzerinden de eleştiri almıştı. Alişan haklarında yapılan tüm bu eleştirel yorumlara inat aşkını gösteren fotoğraflar paylaşmayı sürdürüyor.

“YUH BANA BE!”

Eşinin kendisini yanağından öperken çekilmiş bir fotoğrafı hesabına yükleyen şarkıcı kendisine gelen ‘mahrem’ yorumları sonrasında şu açıklamayı yaptı: “Çok özel ve mahrem bir fotoğraf evet… Karım beni yanağımdan öpüyor ve ben kendi sayfamdan paylaşıyorum yuh bana be!”