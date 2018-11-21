Alişan: Göbeğini ben keseceğim

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Gazetecilerle konuşan ikili, iki buçuk ay sonra doğacak oğulları Burak hakkında konuştu. “Normalinden iki hafta önde gidiyor. Bir tosuncuk olacak” diyen Varol, bebeklerinin yüzlerini sosyal medyada gizleyenler için; ”Çocuk doğuyor yüzüne sosyal medyada paylaşırken emoji koyuyorlar. Ben hiç o kafada değilim. Neyi saklayayım ki. Ben direkt göstereceğim. Ha burada görmüş ha instagramda görmüş çocuğumu. Kötü gözle bakmak isteyen bakar yani… Herkes yolda görüp sevecek mesela” şeklinde konuştu.

Alişan ise; “Yeni doğan bir çocuk için kimse kötü dilekte bulunmazdır herhalde. Öyle dilekte bulunanın da Allah dileğini kabul etmez” sözleriyle eşini destekledi. Doğumu dört gözle beklediği söyleyen Alişan,” Doğuma girmek istiyorum. Göbeğini ben keseceğim. Beni kan tutmaz” açıklamasında bulundu.