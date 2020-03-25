Alişan hayat arkadaşı Buse Varol’un doğum gününü kutladı

Hayat arkadaşı Buse Varol ile çekilen mutluluk pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Alişan, fotoğrafa şu notu düştü: “İlk buluşmamızda söylemiştim sana, ‘çok güzel şeyler hissediyorum’ diye… Bak o hislerle 3 doğum günü, 1 nişan, 1 nikah, 1'de çocuğumuz oldu sana olan sevgim her gün artarak. Seni çok seviyorum aşkım, karım, çocuğumun annesi… Nice güzel senelerimiz olsun inşallah hep birlikte sağlıkla ve artarak. Doğum günün kutlu olsun aşkım”



