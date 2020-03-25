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Alişan hayat arkadaşı Buse Varol’un doğum gününü kutladı
Alişan hayat arkadaşı Buse Varol’un doğum gününü kutladı
Oyuncu Buse Varol, 30 yaşına bastı. Alişan, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Magazin 25 Mart 2020 - 15:00

Hayat arkadaşı Buse Varol ile çekilen mutluluk pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Alişan, fotoğrafa şu notu düştü: “İlk buluşmamızda söylemiştim sana, ‘çok güzel şeyler hissediyorum’ diye… Bak o hislerle 3 doğum günü, 1 nişan, 1 nikah, 1'de çocuğumuz oldu sana olan sevgim her gün artarak. Seni çok seviyorum aşkım, karım, çocuğumun annesi… Nice güzel senelerimiz olsun inşallah hep birlikte sağlıkla ve artarak. Doğum günün kutlu olsun aşkım”

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