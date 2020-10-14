Alişan ile Buse Varol bebeklerinin ismini açıkladı
Alişan ile Buse Varol çiftinin ikinci bebeğinin ismi belli oldu. İkili, ikinci bebeğinin ismini ilk kez canlı yayında açıkladı.
İkili, ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ adlı magazin programda bebeklerinin isminin Eliz olacağını ifade etti.
Çift doğumun ise şubat ayında gerçekleşeceğini dile getirdi.
ELİZ NE DEMEK?
Eliz ismi, bazı metinlerde “emir veren prenses” anlamında kullanılmaktadır. İsmin anlamı, güzel, zarif ve güçlü kadınları çağrıştırır.