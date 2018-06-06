Alişan, kayınvalidesine aldığı hediyeyi açıkladı

Çıkışta kendilerini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan çift oldukça mutluydu. Buse Varol’un annesinin doğum gününü kutlayıp iftar açtıklarını dile getiren Alişan, “Bir aile buluşması yaptık hem Buse’nin annesi yani kayın validemin doğum gününü kutladık annem de katıldı” sözlerinden sonra ikili doğum günü sürprizini anlattılar.
BUSE’NİN YOUTUBE PROJESİ
Alişan, kayınvalidesine hediye spor ayakkabı aldığını söyledi. ‘Kayınvalidelerle aralarınız nasıl' diye sorduğumuzda ise yeni gelin Varol, “Ben kıskanıyorum annem geldiği zaman ilk Alişan'ı öpüp sarılıyor araları çok iyi” dedikten sonra Youtube kanalıyla ilgili projelerinden bahsettiler.
Buse Varol yeni programa başlayacağı müjdesini verirken sürprizi bozulmasın diye açıklama yapmadı. Varol'un kolundaki saat ve takılar dikkatlerden kaçmadı.