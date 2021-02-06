Alişan, kızının fotoğrafını paylaşan yakınına çok sinirlendi

Türkücü Alişan ile Buse Varol’un ikinci bebekleri Eliz, bugün dünyaya geldi. Müjdeli haberi Instagram hesabından duyuran Alişan, kızının sadece ayaklarını paylaşarak yüzünü gizledi.

“YAZIKLAR OLSUN SANA”

İkinci kez baba olmanın heyecanını yaşayan Alişan, kızının fotoğrafını ise sadece yakın arkadaşlarına yolladı. Gönderdiği fotoğrafın kısa sürede Instagram’da paylaşılmaya başlandığı gören şarkıcı adeta şoke oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Alişan, “En yakınlarım bir kaç kişiye fotoğraf atıyorum oda alıyor hikayesine (Instagram) atıyor. Ve ben daha doğalı yarım saat olmuş bebeğimi görüyorum her yerde. Yazıklar olsun sana” diyerek sitem etti.

Alişan’ın yeni doğan bebeğinin fotoğrafını kimin yaydığı ise henüz bilinmiyor.