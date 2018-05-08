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Alişan taktığı altınların karşılığını aldı!
Alişan taktığı altınların karşılığını aldı!
Şarkıcı Alişan, geride bıraktığımız akşam sevgilisi Buse Varol ile dünya evine girdi. Alişan ve eşine konuklar çok sayıda Cumhuriyet altını taktı.
Magazin 8 Mayıs 2018 - 08:35

Katıldığı düğünlerde taktığı altınlarla ilgili olarak bir dönem magazin muhabirlerine ‘Bunların düğünde dönmesini bekliyorum’ şeklinde bir açıklama yapan Alişan, geride bıraktığımız akşam dünya evine girdi. Swiss Otel’de gerçekleşen düğüne yaklaşık 900 davetli katılırken pek çok ünlü isim de geceden görüntü paylaştı.

ÜÇ KİLO ALTIN

Alişan ve Buse Varol'a çok sayıda Cumhuriyet altını takıldı. Çift, gece boyunca takıların fazlalığı yüzünden oynamakta zorlandı. Hemen her masadan düğün hediyesi olarak altın alan çifte tören boyunca yaklaşık üç kilo altın takıldığı öğrenildi. Bu altının toplam değeri 540 bin lirayı buluyor.

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Son güncelleme: 12:31 - 08.05.2018
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