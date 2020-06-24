Alişan ve ailesi ölümden döndü

Şarkıcı Alişan, İzmir’e giderken trafik kazası geçirdi. Şarkıcı, eşi Buse Varol, çocuğu ve bakıcının da bulunduğu araç takla attı. Ufak sıyrıklar ile atlatılan kaza sonrası sağlık durumlarının iyi olduğu söyleyen Alişan, yaşadığı panik dolu anları anlattı.

TAKLA ATIP 30 METRE SÜRÜKLENDİ

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası yaptı. İstanbul’dan İzmir’e gittiği öğrenilen Alişan’ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı araç, İzmir-İstanbul Otoyulu’nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

“ÖLÜMDEN DÖNDÜK”

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, “Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık” diye konuştu.



BAKICI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ünlü şarkıcı Alişan ve araçta bulunan eşi Buse Varol ile 2 yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtuldu. Araçta bulunan yabancı uyruklu çocuk bakıcısı Villamor Landayan ise hafif yaralı olarak Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

