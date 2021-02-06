Alişan ve Buse Varol’un kızları Eliz dünyaya geldi

Şubat 2019’da oğulları Burak’ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba oldu. Aylardır kızlarını kucaklarına almak için gün sayan çiftten Alişan, doğumda eşini yalnız bırakmadı.

“GELDİ BABASININ AŞKI”

Kızını sağlıklı bir şekilde kucağına alan şarkıcı bebeğinin ayaklarını gösterdiği fotoğrafı Instagram hesabından “Geldi babasının aşkı. Geldi şükür” notuyla paylaştı.

“GEL KIZIM BEKLİYORUZ”

İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Alişan, önceki gün sosyal medya hesabından düğününden bir kareyi paylaşarak şunları yazmıştı:

“O gece başladı hikayemiz ve Allah bize 1 yıl sonra Burak’ı verdi. Şimdi ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak. Seni bekliyoruz kızım, annen-baban ve bütün ailen hep birlikte seni kucaklamak için sabırsızlanıyoruz. Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak… Beni evlendiğimiz günden beri dünyanın en mutlu kocası yapan aşkıma Buse Varol’a kucağıma aldığım gün babalığı bana tattıran oğluma ve ailemize teşekkür ederimç Bu mutluluğu bana ikinci kez yaşatmayı nasip eden Allahım’a binlerce şükürler olsun. Sizlerden de ricam bir hayırlı olsun bir de dua.. Gel kızım bekliyoruz.”

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