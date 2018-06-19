Alişan’a eşi Buse’den doğum günü sürprizi

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İçinde bulunduğumuz gün yeni yaşını kutlayan ve 42’sine giren şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından eşi Buse Varol’un kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizini paylaştı. Güzel bir pastayla yeni yaşını kutlayan Alişan, dikkat çekici satırlar yazarken, eşi Buse Varol yaptığı paylaşımla kaleminin ve duygularının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. İşte Buse’nin o satırları:

“Doğmak belki de basit bir kelime,

Doğmak, var olmak ve hayata tutunmak.

Kime göre neye göre diye hesaplaşsa da insan,

Kaçamadığı bir kader var ortada.

Bugün senin doğum günün,

Bir kader hesaplaşmasının başlamasının bilmem ki kaçıncı yılı.

Seni bana getiren hesaplaşmanın,

Bende hikaye başlatan tarihi.. Bugün senin doğum günün sevgilim,

Doğduğun günün yıl dönümü,

Seni bana getiren ayaklarının,

Büyüyüp adım atmaya başladığı zamanların yıl dönümü..

Seni çok seviyorum hayattaki en büyük şansım, bebeğimin babası…”