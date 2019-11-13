Alişan’dan Çağla Şıkel’e anlamsız yorum

Manken ve sunucu Çağla Şikel sosyal medya hesabından "Mini etekle nasıl oturulur ve nasıl kalkılır?" başlıklı bir video paylaştı. Sunucu Burcu Esmersoy, bu paylaşımın altına mini etek ile oturduğunda kalkamadığını belirten bir cevap yazdı. Şıkel'in yakın dostu Alişan'ın "Zeki Müren de bizi görecek mi?" yorumu ise okuyanları şaşırttı.

FOX TV’de yayınlanan ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ sunucusu Çağla Şıkel’in, tüm vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Bir hafta hastanede tedavi gören Şıkel, taburcu olduktan sonra “Biraz yüzü gülüyor gibi. Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize, güzel dileklerinize, dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok” diyerek, yanında olan sevenlerine teşekkür etti.



ALİŞAN’DAN ANLAMSIZ YORUM

Eski sağlığına kavuşan başarılı sunucu, sosyal medya hesabından “Mini etekle nasıl oturulur nasıl kalkılır” konulu video paylaştı. Videoda mini etek giyerken nelere dikkat edilir, nasıl yürünür ve oturulur gibi konuları anlatan Şikel’e yakın arkadaşı Alişan’dan ilginç bir yorum geldi. Alişan, ŞIkel’in mini etekli videosuna “Zeki Müren de bizi görecek mi?” yorumunu yaptı. ŞIkel’in hayranları Alişan’ın bu yorumuna pek anlam veremedi.

Güzel mankenin paylaşımına bir yorum da Burcu Esmersoy’dan geldi. Esmersoy “Nasıl oturduysam öyle kalıyorum ben kalkamıyorum” dedi.