Alişan’dan kardeşi Selçuk Tektaş’a duygusal veda

Alişan’ın dört haftadır yoğun bakımda corona virüsü tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

Dün düzenlenen cenaze töreninde Alişan ve ailesi, Selçuk Tektaş’ı gözyaşlarıyla uğurladı.

Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

“SENİ BİR DAHA GÖREMEMEK BENİ DELİRTİYOR”

Alişan akşam saatlerinde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Türkücü, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah’ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı.”

“2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu, Eyşan’ım, Ceylan’ım, Merve’n bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim.”

“Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um. Seni çok seviyorum Allah’ım mekanını cennet eylesin İnşallah.”