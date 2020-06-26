Alişan’dan kaza sonrası ilk paylaşım

Ailesiyle birlikte Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaza geçiren Alişan, kaza sonrası ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Oğlu Burak'ın hayatını kurtaran bakıcısının da yer aldığı fotoğrafı paylaşan Alişan, "Araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak onu ölümden kurtardı. Allah ondan bin kere razı olsun" dedi.

Şarkıcı Alişan ve ailesi, önceki gün saat 15.00 sıralarında Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde trafik kazası geçirdi. Alişan, aracı bariyerlere çarpıp devrilen ve 30 metre sürüklendi. Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve iki yaşındaki oğlu Burak yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay yerine gelen ambulansla Akhisar’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

“KAZA ANINDA BAKICI, BEBEK KOLTUĞUNA KAPANDI”

Sağlık kontrolünün ardından ailesiyle birlikte hastaneden ayrılan Alişan, kaza anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Alişan, kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını anlatırken, “Arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah’ın takdiri” dedi.

KAZA SONRASI İLK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINI YAPTI

Alişan, ölümden döndüğü kaza sonrası ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Oğlu Burak’ı kurtaran bakıcıları Marianne’nin de yer aldığı fotoğrafı paylaşan Alişan, “Araba taklalar atarken evladımın üzerine kapanarak onu ölümden kurtardı. Allah ondan bin kere razı olsun” dedi.

