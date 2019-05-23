Alişan’dan şaşırtıcı Fazıl Say tepkisi

Çağla Şıkel’in ayakabı bağcığını bağlamasının, kadını aşağılamak olarak görüldüğünü söyleyen Alişan, “Fazıl Say yapınca gereksinim oluyor: Çünkü o piyanist, okumuş ve ileri görüşlü” dedi.

Alişan, Buket Aydın'ın sunduğu. ‘40' a konuk oldu. Piyasada çifte standart olduğunu söyleyen şarkıcı, “Fazıl Say, piyanist, okumuş ve ileri görüşlü… Ama biz insanların gözünde türkü söylüyoruz, sığ görüşlü ve okumayan biriyiz. Çağla (Şıkel), ayakkabı bağcığımı bağlayınca, kadını aşağılayan fotoğraf vermiş oldum. Say ve onun klasmanındakiler yapınca, gereksinimini karşılamış oluyor” dedi.

ALİŞAN CİMRİ İMAJI HAKKINDA KONUŞTU

Cimri olduğu yönünde çıkan haberlere ise Alişan, “Arkadaşımın yıllar önce yemekten çıkarken kameralara, ‘Hesapları bize ödetti' şakasından sonra bu durum ortaya çıktı. O günden beri üzerime yapıştı ve kaldı. Hayatımda hiç cimri olmadım. Yedirmeyi, içirmeyi ve gezdirmeyi severim. Cimri bir arkadaşım yok, öyle biri olsa onunla bağımı keserim. Düğün ve balayı için, ‘sponsor buldu' dediler ama böyle bir şey olmadı” açıklamasını yaptı.