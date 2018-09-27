Alişan’ın Demet Akalın kırgınlığı sürüyor

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Ayaküstü gazetecilerle konuşan şarkıcı yeni projeleriyle alakalı; “Kış sezonu açıldı. Proje için görüşmeler devam ediyor. Reklam oynamaya başlayacak ekranlarda. Benden beklenmeyecek hareketler var. 23 yıllık Alişan imajı yerle bir olacak. Kadir İnanır'ın etek giymesi kadar uç değil ama benim için uç şeyler” dedi.

“ZEYTİN DALI DEĞİL ZEYTİN ARAZİSİ LAZIM”

Öte yandan yıllardır kanlı bıçaklı olduğu eski dostu Demet Akalın'la aradaki buzları erittiği yönündeki haberlerle gündeme gelen Alişan; “Geçti o konular. Artık o konuşsun ben açıklamamı yaptım. Ben kavganın olduğu dönemleri hatırlamıyorum. Altı yıl önce neden kavga ettiğimizi hatırlamıyorum. Ne olduğunu karşı taraf açıklarsa o zaman konulara tekrardan başlarız. Hakaretler vardı, benim programım bittiğinde atılan tweetler vardı… Bunlar çok kolay üzerine çizik atılacak şeyler değil. O nedenle bence onun düşünmesi lazım. Eğer benim yaptığım bir şey varsa açıklasın söylesin. Ben hiçbir şey demedim. Atılan tweetler de her şey ortada. Zeytin dalı değil zeytin arazisi lazım. Sadece bir dalla olacak şey değil” diyerek Akalın'a karşı kırgınlığının sürdüğünü belli etti.