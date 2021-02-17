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Alişan’ın eşine yaptığı jest sosyal medyayı ikiye böldü

Geçen hafta ikinci çocuğunu kucağına alan türkücü Alişan, eşi Busa Varol'a 563 bin TL değerinde yüzük hediye etti. Hediyesiyle sosyal medyayı ikiye bölen Alişan, "İmkanım varsa alırım tabii. Bana iki evlat verdi" dedi.

Güncellenme: 08:56, 17/02/2021
Haberler Magazin
Alişan’ın eşine yaptığı jest sosyal medyayı ikiye böldü

Geçen günlerde oyuncu eşi Buse Varol ile ikinci çocuklarını kucağına alan Alişan, eşine yarım milyonluk jest yaptı. Buse Varol’a değeri 563 bin TL olan bir yüzük hediye eden türkücü, jestiyle sosyal medyayı ikiye böldü.

Instagram’da bazı kullanıcılar, türkücünün eşine aldığı hediyeyi abartı ve gösteriş olarak bulurken, bazı kullanıcılar ise “Maddi durumu varsa alabilir” şeklinde yorumlar yaptı.

“SONUÇTA BANA İKİ EVLAT VERDİ”

Eşine aldığı ev fiyatındaki yüzükle tepki çeken Alişan, “Varsa imkanım tabii ki alacağım. Sonuçta bana iki tane evlat verdi. Bu hediye değil içimden gelen bir şey” diye konuştu.

Alişan, ilk çocuğunu kucağına aldıktan sonra eşine lüks bir cip almıştı.

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Yayınlanma Tarihi:08:49,