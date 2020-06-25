Alişan’ın kazası sonrası Demet’in paylaşımı merak ediliyordu…

Dün İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzere girdiği otobanda aracının aksı kırılan ve takla atan Alişan, ailesi ve bebeğinin bakıcısıyla birlikte geçirdiği bu kazadan sağ salim kurtuldu.

Kaza sonrasında basın mensuplarının olay yerine gitmesiyle birlikte aracın kaza sonrası görüntüsü ortaya çıktı ve ne kadar büyük bir felaket atlattıkları anlaşılan Alişan ve ailesine çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Bu mesajlar arasında merak edilenlerden biri de Alişan’ın uzun bir süre küs kaldığı ve son dönemde arasındaki küslüğü bitirerek samimi görüntüler sergilediği Demet Akalın’dan gelen paylaşım oldu.

Instagram hesabının hikaye bölümünden kaza sonrasında bir paylaşımda bulunan Akalın kardeş göndermesi yaparak şu paylaşımı yaptı: