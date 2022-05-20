Alişan’ın liposuction davasında eşi Buse Varol tanıklık yaptı

Türkücü Alişan arkadaşı olan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Ufuk A.'ya yaptırdığı liposuction (yağ aldırma) operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü ileri sürerek açtığı 2 milyonluk tazminat davasına eşi Buse Varol ile katıldı. Varol, eşi için mahkemede tanıklık yaptı.

Hayati ARIGAN

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Geçen haftalarda boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti adliyeye el ele gitti.

Alişan’ın yağ aldırma operasyonunu yaptırdığı doktor Ufuk A.’ya açtığı tazminat davasına katılan çift, duruşmanın gizli görülmesi sebebiyle açıklama yapmadı.

İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Alişan ve Buse Varol avukatları Emek Emre ile katıldı.

Duruşmada Alişan’ın eşi Buse Varol olmak üzeri toplamda iki tanık dinlendi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşı olan doktor Ufuk A.’nın daha fit ve sağlıklı görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini belirten Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını ileri sürmüştü.

Alişan, avukatları aracılığıyla Ufuk A.’yı savcılığa şikayet edip 2 milyon 10 bin TL tazminat davası açmıştı. Ayrıca Ufuk A.’nın ‘taksirle yaralama’, ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘görevi ihmal’ suçlarından yargılanması talep edilmişti.

“KOLAY MI? BEŞ BUÇUK KİLO YAĞ ALDIM”

Dava dilekçesinde vücudunda kalıcı izler kaldığını belirten Alişan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Ufuk A. ‘Sporla falan uğraşmana gerek yok, ben iki dakikada karın bölgesindeki yağlardan seni kurtarırım. Hatta bugünden daha fit ve daha sağlıklı olursun’ diyerek liposuction (yağ aldırma) operasyonu yaptırmam için beni ikna etti. Özel bir hastanede 5 buçuk saat süren operasyon yapıldı. Buse Varol, doktor Ufuk A.’ya operasyonun neden uzun sürdüğünü sorması sonucu, Ufuk A. ‘Kolay mı? Beş buçuk kilo yağ aldım. O yüzden bu kadar uzun sürdü’ cevabını verdi.”

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

“Ameliyatın çok kısa süreceği ve aynı gün taburcu olarak evime gidebileceğim bildirildi ama geceyi hastanede geçirdim. Operasyondan saatler sonra vücudumun neredeyse tamamında kızarıklık, morluk baş gösterdi, özellikle operasyonun yapıldığı karın bölgesinde ileri derecede yanık ve buna bağlı şiddetli ağrı oluştu. Vücudumdaki yanık ve yaraların gittikçe kötüleşmesi üzerine 2019’da görüştüğüm iki ayrı estetik cerrah vücudumdan gereğinden fazla yağ alındığını dolayısıyla bu yağların tekrar vücuda enjekte edilmek (yerine konması) suretiyle belki düzelmenin sağlanabileceğini fakat lipolazer denilen aletle yapılan işlemde meydana gelen yanık izinin bir daha düzelme ihtimalinin olmadığı söylendi. Kök hücre tedavisi uygulandı. Karın kısmımda kısmi düzülmeler oldu, yanık izinin iyileşme ihtimalinin olmadığı tıbben kesinleşti.”

LİPOSUCTİON NEDİR?

Liposuction ya da lipo, plastik cerrahide kullanılan bir tür yağ alma prosedürüdür.