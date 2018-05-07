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Alişan’ın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
Alişan’ın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
Türkücü Alişan, dün akşam oyuncu sevgilisi Buse Varol'la dünya evine girdi.
Magazin 7 Mayıs 2018 - 07:07

Geride bıraktığımız yılın ortalarında sürpriz bir şekilde başlayan aşklarını geride bıraktığımız akşam nikahla taçlandıran Alişan ve Buse Varol’un düğününe pek çok ünlü isim katıldı. Alişan’ın yakın arkadaşları Ece Erken ve Çağla Şıkel’in de boy gösterdiği düğünde nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Alişan’ın kendisine verdiği evlilik sözünü geç de olsa tuttuğunu görmenin mutluluğunu yaşayan Cumhurbaşkanı, evlilik cüzdanını vermeden önce çok çocuk yapmanın öneminden bahsetti… “Dört berekettir, gerisi Allah kerim” diyen Cumhurbaşkanı ayrıca “Doğum kontrol yöntemiyle yıllarca bizi kandırdılar” diyerek genç çifte öğütlerde bulundu.

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