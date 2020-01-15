Alişan’ın oğlu tam bir tribün çocuğu!

Türkücü Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Burak'ı kendisi gibi bir Fenerbahçeli olarak yetiştirdiğini gözler önüne serdi.

Oyuncu Buse Varol ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Burak’ın üzerine titreyen ve sosyal medya hesabından zaman zaman oğluyla birlikte geçirdiği keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunan Alişan, bu defa fanatik yönünü ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Oğluyla birlikte oyun oynarken çekilmiş bir videoyu hesabından paylaşan Alişan, onu zıplatırken görüldüğü videoyu: “Genç Fenerli bir tribün çocuğu geliyor” notuyla paylaştı. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, Twitter hesabından da sıklıkla taraftarı olduğu futbol takımıyla ilgili paylaşımlara imza atıyor.