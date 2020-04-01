Alişan’ın turizm sektörüne girdiği iddia edildi

Kazandığı paranın bir kısmını gayrimenkule yatıran ve daha önce de Nişantaşı’nda bulunan bir rezidanstan daire alan şarkıcı şimdi de gözünü otelciliğe dikti.

YATIRIMINI GİZLİ TUTUYOR



Habertürk’ün haberine göre, Alişan’ın Galata’da bulunan butik bir oteli satın aldığı konuşuluyor. Sadece yakın çevresi ve arkadaşı Demet Akalın’ın haberi olduğu hatta koronavirüs salgınının olmadığı dönemde Akalın’ın da Alişan’ı otelinde ziyaret ettiği gelen bilgiler arasında.

