Aliye Uzunatağan kimdir? Aliye Uzunatağan nereli ve kaç yaşında?

Aliye Uzunatağan, 1951 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1969 yılındaki Sen Bir Meleksin adlı sinema filmi ile geçen Aliye Uzunatağan ile ilgili merak edilenler haberimizde... Aliye Uzunatağan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide Remide karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Aliye Uzunatağan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ALİYE UZUNATAĞAN KİMDİR?

Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951 yılında Çanakkale, Gelibolu’da dünyaya gelmiştir. Tam adı Saliha Aliye Uzunatağan’dır. İstanbul Belediyesi Konservatuarı'nda eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca yurt dışında da oyunculuk eğitimi alan Aliye Uzunatağan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucuları arasında yer almaktadır.

Kameralar karşısına ilk kez 1969 yılında Sen Bir Meleksin isimli sinema filmi ile geçen ve birçok sinema filminde rol alan Aliye Uzunatağan, Ruhumun Aynası, Huzurum Kalmadı, Unutulmaz, Belalı Baldız, Kara Melek, Unutulmaz, Böyle mi Olacaktı gibi yapımlarda rol almıştır.

Aliye Uzunatağan, şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Remide karakterine hayat vermektedir. Aliye Uzunatağan, 1.60 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

1983 – Kültür Bakanlığı, “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” Ödülü – Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru

1983 – Ankara Sanat Kurumu “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu”

1983 – Avni Dilligil “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu”

Aliye Uzunatağan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Erkenci Kuş (Remide) (TV Dizisi)

2019 – Vurgun (Nezahat) (TV Dizisi)

2018 – Lady Winsley (Dünya) (Sinema Filmi)

2016 – Yüksek Sosyete (Bedia) (TV Dizisi)

2014 – Ruhumun Aynası (İnci) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Didem'in Annesi) (Sinema Filmi)

2011 – Huzurum Kalmadı (Eski Modacı Cahide) (TV Dizisi)

2011 – Beni Unutma (Türkan Hanım) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Unutulmaz (Türkan) (TV Dizisi)

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2008 – Vesaire Vesaire (Canan) (Sinema Filmi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Saadet Hakman) (TV Dizisi)

2007 – Geniş Zamanlar (Şule) (TV Dizisi)

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Avukat) (Sinema Filmi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikâyeleri (Aynur) (TV Dizisi)

2005 – Yeniden Çalıkuşu (Saime) (TV Dizisi)

2005 – Belalı Baldız (Anne Jale) (TV Dizisi)

2004 – Bütün Çocuklarım (Hülda Kıroğlu) (TV Dizisi)

2004 – Bir Dilim Aşk (Hamiyet) (TV Dizisi)

2002 – Seni Yaşatacağım (TV Dizisi)

2001 – Yapayalnız (TV Dizisi)

2000 – Şöhret Tutkusu (TV Filmi)

2000 – Evdeki Yabancı (Namigar Sultan) (TV Dizisi)

1999 – Can Dostum (TV Filmi)

1997 – Böyle mi Olacaktı (Zehra Adalı) (TV Dizisi)

1996 – 1998 – Kara Melek (Saliha Sökmen ) (TV Dizisi)

1996 – Hayat Bazen Tatlıdır (Aliye) (TV Dizisi)

1995 – Sahte Dünyalar (Yıldız) (TV Dizisi)

1995 – Kopgel Taksi (Aliye) (TV Dizisi)

1993 – Veysel Karani Hz. / Sonsuzluğu… (Hayrünnisa Alper Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1988 – İki Zarf Bir Hayat (Melike Zobu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1988 – Bir Irmağa Yolculuk (Arzu Aydın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 – Çalıkuşu (Aydan Şener Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1986 – Ses (Nur Sürer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 – Deli Deli Küpeli (Melike Zobu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Ölüm Yolu (Hülya Avşar Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Çıplak Vatandaş (Nilgün Akçaoğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Ya Ya Ya Şa Şa Şa (Deniz Akbulut Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Tele Kızlar (Hülya Avşar Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 – Acıların Çocuğu (Songül) (Sinema Filmi)

1984 – Şabaniye (Çiğdem Tunç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Yabancı (Hülya Avşar Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Nefret (Hülya Avşar Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Kızlar Sınıfı (Şehnaz Dilan Seslendirmesi ) (Sinema Filmi)

1984 – Karanfilli Naciye (Hülya Avşar Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Geçim Otobüsü (Meral Orhonsay Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Damga (Yaprak Özdemiroğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 – Aliş ile Zeynep (Sonia Vejnoviç Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1983 – Üç İstanbul (N.Akçaoğlu Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1983 – Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Pembe Mutlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1983 – Haram (H.Avşar Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1983 – Bin Kere Ölmek (Melike Zobu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 – Çayda Çıra (Pembe Mutlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 – Leyla İle Mecnun (Gülşen Bubikoğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 – Islak Mendil (Canan Perver Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 – Gülsüm Ana (Alev Sayın Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1982 – Dolap Beygiri (Yaprak Özdemiroğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1981 – Toprağın Teri (Güngör Bayrak Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1981 – Hababam Sınıfı Güle Güle (Yaprak Özdemiroğlu Seslendirme) (Sinema Filmi)

1980 – Zübük (Nevra Serezli Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1980 – Talihli Amele (Mehmet Ali'nin Eşi) (Sinema Filmi)

1980 – Renkli Dünya (Gülşen Bubikoğlu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1979 – Fadile (Necla Nazır Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1979 – Derya Gülü (Meral Orhonsay Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1979 – Demiryol (Sevda Aktolga Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1979 – Bereketli Topraklar Üzerinde (Nur Sürer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1978 – Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (Zümrüt Cansel Seslendirme) (Sinema Filmi)

1978 – Derviş Bey (Melike Zobu Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1977 – Güneşli Bataklık (Semra Özdamar Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1977 – Güneş Ne Zaman Doğacak (Oya Aydoğan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1977 – Gülen Gözler (Itır Esen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1976 – Öyle Olsun (Müjde Ar Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1976 – Süt Kardeşler (Hale Soygazi Seslendirme) (Sinema Filmi)

1976 – Bekleyiş (TV Filmi)

1976 – Aile Şerefi (Itır Esen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1975 – Yaşamak Daha Zor (Aysun Güven Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1975 – Kadınım (Seslendirme) (Sinema Filmi)

1975 – Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (Semra Özdamar Seslendirme) (Sinema Filmi)

1975 – Gece Kuşu Zehra (Fatma Belgen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1975 – En Büyük Patron (Sevda Aktolga Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1975 – Bu Osman Başka Osman (C.Cem Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1975 – Bizim Aile / Merhaba (Itır Esen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1975 – Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Fatma Belgen Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1974 – Namus Belası (Meral Orhonsay Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1974 – Atını Seven Kovboy (Seyhan Gümüş Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1973 – Sultan Gelin (Nermin Denizci Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1973 – Siyah Eldivenli Adam (Gönül Hancı Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1973 – Kara Pençe'nin İntikamı (Gönül Hancı Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1973 – Kara Pençe (Gönül Hancı Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1973 – Dertli (Diler Saraç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1971 – Kavanoz Dipli Dünya (Sinema Filmi)

1969 – Sen Bir Meleksin (Nuray) (Sinema Filmi)