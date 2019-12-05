Alma Terziç kimdir? Alma Terziç nereli ve kaç yaşında?

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Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterini canlandıran Alma Terziç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Alma Terziç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

ALMA TERZİÇ KİMDİR?

Alma Terziç, 11 Temmuz 1987 tarihinde Bosna Hersek'te dünyaya gelmiştir. Boşnak olan oyuncu memleketinde yaşanan savaşta henüz 5 yaşındaydı. İki yıl bir binanın bodrumunda yaşamak zorunda kalan Alma Terzic, ülkesinde 4 yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır.

Mavi Kelebekler, Veda, Fatih, Üç Yol ve Şeref Meelesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi projelerde rol alan Alma Terziç, şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat vermektedir. Alma Terziç, 1.70 metre boyunda, 50 kilo ve Yengeç burcudur.

Alma Terziç'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Sofia) (TV Dizisi)

2019 – Turkish Dondurma (Rose) (Sinema Filmi)

2019 – Nöbet (Jennifer) (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Pia) (TV Dizisi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Ester Kira) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Gül) (TV Dizisi)

2013 – Öyle Sevdim ki Seni (Sinema Filmi)

2013 – Fatih (Züleyha) (TV Dizisi)

2013 – Üç Yol (Sinema Filmi)

2012 – Veda (Eirene) ((TV Dizisi)

2011 – Kan ve Aşk (Hana) (Sinema Filmi)

2011 – Mavi Kelebekler (TV Dizisi)

2010 – Unutma Beni İstanbul (Sinema Filmi)

2008 – Kar (Leyla) (Sinema Filmi)