Alman dansçı Vanessa Bauer antrenman sırasında yere düştü

Alman dansçı, akrobat ve buz patencisi Vanessa Bauer, önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir gösterinin hazırlıklarını yaparken feci şekilde düştü. Bir anda kendisini yerde bulan Bauer, kanını, "dikkatsizliğimin kurbanı oldum" cümleleriyle anlattı.

Genç dansçı Vanessa Bauer, buz pateni antrenmanı yaparken bir anda kendisini yerde buldu. Dancing On Ice yarışmacısı, yaşadığı kaza sebebiyle bir süre sahnelerden uzak kalacak.

PROGRAMA ÇIKAMAYACAK

Aldığı darbe nedeniyle önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan gösteriye katılamayacğaını söyleyen Bauer üzüntüsünü gazetecilere aktardı. Bauer, “Doktorlar, önümüzdeki günlerde yapılacak şovlara katılmamam gerektiğini öğütleyerek birkaç gün dinlenmemi söylediler” dedi.

Kendisini iyi hissettiğini dile getiren dansçı, “Doktorların tavsiyesine uyacağım. Düşme sonrası yüz kemiklerimi kırmamış olsam da birkaç gün dinlenerek daha iyi olacağım. Ufak bir sarsıntı geçirdim” dedi.

“BUZ PİSTİ DALGINLIĞI AFFETMİYOR”

Tek başına prova yaparken düştüğünü söyleyen Bauer kaza anını şu sözlerle anlattı: “Kendi başıma zor hareketler deniyordum. Bir anda kendimi yerde buldum. Bu kaza tam olarak işimize konsantre olmazsak profesyonellerin bile düşebileceğini gösteriyor. Buz pisti dalgınlığı affetmiyor.”

Yeteneğinin yanı sıra güzelliği ile de ön plana çıkan 23 yaşındaki Bauer, sosyal medyada yaptığı paylaşımla görenleri büyülüyor.