Almeda Abazi: Annem ‘Yakında ağaçlara tırmanacaksın’ diyor

İkinci çocuğuna dört aylık hamile olan Almeda Abazi, sosyal medya hesabından bulantısının geçmediğini belirtti. Abazi, bir takipçisinin "Muz yiyebilirsiniz" yorumuna, "Son üç aydır sadece muzla besleniyorum. Annem 'Yakında ağaçlara tırmanacaksın' diyor" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Almeda Abazi, Instagram hesabından hayranlarının sorularını yanıtladı. Eşi Tolgahan Sayışman’la ikinci çocuğunu bekleyen oyuncu, bulantısının geçmediğini belirtti.

Abazi, bir takipçisinin, “Bulantı için muz yiyebilirsiniz. İyi geliyor” yorumuna, “Son üç aydır sadece muzla besleniyorum. Annem ‘Yakında ağaçlara tırmanacaksın’ diyor” şeklinde esprili yanıt verdi.

Abazi, “YouTube kanalı açmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna da, “Çekimlere bile başlamıştım ama maalesef durdurmak zorunda kaldım. Halsizliğimden ve bulantıdan dolayı sürekli yatıyorum. Umarım bu durum geçicidir” cevabını verdi.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, 2017 yılında Los Angeles’ta dünyaevine girmiş, 2019 yılında ise oğulları Efehan’ı kucaklarına almıştı.