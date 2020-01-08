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Almeda Abazi: “Ömrümden ömür gitti”
Almeda Abazi: “Ömrümden ömür gitti”
Oyuncu çift Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin 8 aylık bebekleri Efehan vücudunda bulunan kist nedeniyle 2018 senesinde beyninde bulunan kist nedeniyle apar topar ameliyata olmuştu. Abazi konuk olduğu canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı, bebeğinin ameliyat olduğu günlerde yaşadığı stresi anlattı.
Magazin 8 Ocak 2020 - 14:43

Tolgahan Sayışman ile evli olan ve bu evliliğinde Efehan adında bir oğlu olan Almeda Abazi, Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu. Canlı yayında bebeğinin geçirdiği ameliyattan bahseden Abazi, duygusal anlar yaşadı.

“ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ”

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman’ın şimdilerde 8 aylık olan bebekleri Efehan, 3 ay önce kafasında çıkan bir kistten dolayı ameliyat oldu. Oğlunun sağlık sürecinden bahseden ve duygusal anlar yaşayan Abazi, canlı yayında şunları söyledi: “Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi. İlk çocuğum olduğu için çok panik yaptım. Bebeklerde çok oluyormuş ama benim haberim yoktu.

“AMELİYAT ETTİRMEK ZORUNDA KALDIK”

Bir şişlik hissettim çevremdekilere söyledim onlarda ‘bir şey yoktur’ dedi. Ben de taktım mı takıyorum. Doktora gittik hemen ultrason çektiler ‘ufak bir kist’ dediler. Ben o an zaten panik oldum. Doktor ‘önemli bir şey değil, büyürse ameliyatla alırız’ deyince operasyonu erteletmeye çalıştım ‘küçücük çocuk, bir iki yaşına gelince olur’ diye düşünüyorduk ama daha çok belirginleşmeye başlayınca ameliyat ettirmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 15:56 - 08.01.2020