Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Almeda Abazi patladı: Bu kompleksinizden…
Almeda Abazi patladı: Bu kompleksinizden…
Oyuncu Tolgahan Sayışman'la evlenerek Türkiyei'ye yerleşen Almeda Abazi, kendisi hakkında yapılan 'estetikli güzel' yorumlarına ilginç bir yanıt verdi.
Magazin 28 Mayıs 2018 - 09:09

Eski ve yeni görüntüsü üzerine çok sayıda haber yapılan Almeda Abazi, sosyal medya hesabından kendisine bu tarz bir göndermede bulunan takipçisine şaşırtıcı bir yanıt verdi. Hakkında çıkan bu tarz haberlerden ve takipçilerinin yorumlarından sıkıldığını belli eden Abazi, kendisine yöneltilen ‘Estetik güzeli olmak nasıl bir duygu’ şeklindeki yorum üzerinden benzer tüm yorumlara şu yanıtı verdi: “Muhteşem… Siz de deneyin belki bu kompleksinizden kurtulursunuz”

almeda-abazi-ic

İLGİLİ HABERAlmeda dudaktan öpecekti ki...

Etiketler