Almeda Abazi patladı: Bu kompleksinizden…

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Eski ve yeni görüntüsü üzerine çok sayıda haber yapılan Almeda Abazi, sosyal medya hesabından kendisine bu tarz bir göndermede bulunan takipçisine şaşırtıcı bir yanıt verdi. Hakkında çıkan bu tarz haberlerden ve takipçilerinin yorumlarından sıkıldığını belli eden Abazi, kendisine yöneltilen ‘Estetik güzeli olmak nasıl bir duygu’ şeklindeki yorum üzerinden benzer tüm yorumlara şu yanıtı verdi: “Muhteşem… Siz de deneyin belki bu kompleksinizden kurtulursunuz”



