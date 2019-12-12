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Almila Ada Gaziantep İstanbul arası mekik dokuyor
Almila Ada Gaziantep İstanbul arası mekik dokuyor
Güvercin dizisindeki Zülüf karakteriyle dikkat çeken Almila Ada, Antep'te süren çekimlerden fırsat buldukça İstanbul'a geliyor. Bale ve yoga eğitmenliği yapan Ada, meğer ders vermek için İstanbul'a geliyormuş...
Magazin 12 Aralık 2019 - 08:42

‘Güvercin’ dizisinde Zülüf karakterini canlandıran oyuncu Almila Ada, Gaziantep-Etiler arasında mekik dokuyor. İzinli günlerinde Star'da yayınlanan dizisinin Gaziantep'teki setinden İstanbul'a gelen Almila Ada soluğu Etiler'de yeni açtığı bale ve yoga okulunda alıyor.
Okulun sahibi ve yöneticisi olan oyuncu Gaziantep'teki dizi çekimlerinden kalan boş gününde İstanbul'da kendi öğrencilerinin derslerine giriyor.
Kan davasının gölgesinde Kenan ile Zülüf'ün aşkını anlatan ‘Güvercin’ dizisinde diğer başrolleri Mehmet Ali Nuroğlu, Menderes Samancılar ve Nursel Köse canlandırıyor.

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