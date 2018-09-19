Almila Ada kimdir, kaç yaşındadır? Almila Ada nereli?

Oyunculuk kariyerine dünyaca ünlü Avengers (Yenilmezler) filmi ile başlayan Almila Ada Türkiye'de kariyerinin basamaklarını bir bir çıkmaya devam ediyor. Türk seyircisi onu Adı Efsane dizisindeki Melis karakteri ile tanıdı. Şimdilerde yeni bir dizi ile adından söz ettirecek olan Almila Ada kimdir, kaç yaşındadır? İşte Almina Ada'nın hayatına dair önemli bilgiler...

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Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Almila Ada, FOX TV’de yeni sezonda yayınlanmaya başlayan Bir Deli Rüzgar dizisinde Melike karakterinin gençliğini canlandırıyor.. Güzel oyuncusu Almila Ada hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… Almila Ada nereli, nerede doğdu, kaç yaşında…

ALMİNA ADA KİMDİR?

4 Ağustos 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Almila Ada, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü’nde eğitim almıştır. Ardından Londra’da yüksek lisans yapan Almila, yurt dışında IQ, Vogue ve Instyle gibi birçok dergi için kamera karşısına geçerek modellik yapmıştır. 1.74 boyunda ve 46 kilo ağırlığında olan Almila, Londra'da bir metro durağında iken bir cast direktörü tarafından keşfedilmiş. Avengers filminin bir sahnesi için Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü oynayacak bir balerin arıyorlarmış ve Almila Ada seçmeleri kazanmış. Bu olaydan sonra kamera önünde yer almaya başlamış.

Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi ile oyunculuk macerasına başlayan Almila Ada, sonrasında Kırgın Çiçekler dizisinde Lalin karakterine hayat verdi. Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Melis karakteri ile ekranların vazgeçilmez isimleri arasına giren Almila, Cennetin Gözyaşları dizinde, üniversiteden birincilikle mezun olmuş, başarılı, azimli, zeki ve güzel bir kız olan Cennet karekterini canlandırdı. Şimdiler de ise Bir Deli Rüzgar Dizisi’nde Melike Candan karakterine hayat veriyor.

Almina Ada’nın rol aldığı diziler:

Bir Deli Rüzgar (Genç Melike Candan (1978)) TV Dizisi – 2018

Cennet’in Gözyaşları (Cennet Yılmaz) TV Dizisi – 2017

Adı Efsane (Melis) TV Dizisi – 2017

Kırgın Çiçekler (Lalin) TV Dizisi – 2016-2017

Kaderimin Yazıldığı Gün (Nehir) TV Dizisi – 2014