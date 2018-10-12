Almula Merter vefasızlıkla suçladı

Hayatını İngiltere'de sürdüren Almula Merter, dört hafta önce kaybettiği babası Ferdi Merter'in ardından 2. Sayfa progrmına konuk oldu. Merter, burada yaptığı açıklamalarla babasının yer aldığı son projelerden biri olan Kiralık Aşk dizisindeki oyuncu arkadaşlarının vefasızlığından dert yandı. İşte Almula Merter'in açıklamaları:

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Babamın üzerinden para kazanan kimse yoktu cenazede. Kiralık Aşk oyuncularından sadece Onur Büyüktopçu vardı. Elçin Sangu, Barış Arduç, dizinin yapımcısı asla ve asla kimse aramadı.

Halit Ergenç bana çok destek oldu. Hergün aradı sordu. İnanılmaz bir adam…

Ben babama söz vermiştim, ‘her şeyi ben yapacağım’ diye. Cenazesini ben yıkadım. İmamla birlikte girdim içeriye ‘o benim babam’ dedim. Taşımasını da ben yaptım. Camide namazını da kıldım. Fenerbahçe bayrağına sardım onu. Şapkasını taktım. Seni çok seviyorum dedim.

Çok acayip bir şey benim babamla diyaloğum.

İnanmıyorum hala. Turneye gitti ve dönecek… 4 hafta bitiyor..

Biz çok başka bir şeydik. Ben çok aşıktım babama. O benim hiç ölmeyecek sandığım kahramanımdı…

Elinde büyüdüğüm insanlar var, arkadaşları var gelmediler. Kınıyorum gerçekten. Onlar da girecek o toprağın altına.

Sanat camiası diye bir camia yok. At izi it izine karışmış. Etrafında olan ‘Ferdi abim’ diyen insanlar neredesiniz? O son görevdi, cenazeye neden gelmediniz?

Öyle bir camia ki, 5-6 kişi kapatmış her şeyi. Kimse kimseye yer vermiyor. Benim, benim benim diyorlar…

Sadece popçular topçular, mankenler konkenler tanınıyor.

Eski oyuncular, ustalar 80 senede bu yeni yetmelerin 1 bölümde aldıklar paraları kazanmadılar.

Geçen bir haber okudum ‘Hande Subaşı tiyatroya dönüyor’, Ya hande Subaşı tiyatrocu değil ki, dönse ne olur, dönmese ne olur!

Tiyatro boyacı küpü değil. ‘Canım sıkıldı, hadi bir tiyatro yapayım’ diye bir şey yok. Orası er meydanı. Canlı performans.

En son Fi’de oynadı. En son oynadığı sahne hastanede yatıyordu, her yerinde borular. Son sahnesi o oldu. O sahneyi birebir yaşadık hastanede.

Televizyon dünyasına girip, 3 kişi seni tanımaya başladığı zaman insanlık bitiyor.

8 yıl önce Londra’ya gitmeseydim şu an aç oturuyodum. Çünkü ben kimseye abi, abla diyemem. Neyse onu söylerim. ‘Benim gitmem gerekiyor’ dedim. İyi ki gitmişim, bütün hayatım değişti.

*Gittim ama ülkemi bırakmadım. Ben burada doğdum, büyüdüm. Çocuklarım gelip burada oyuncu olsunlar…

Kıvanç’ın yanına Neslihan Atagül daha iyi olurdu. Serenay Sarıkaya oyuncu değil ki zaten… Kıvanç’ın yanında Serenay’ın oyuncluğu yerlerde kalırdı.

Serenay Sarıkaya’yı oyuncu olarak hiçbir zaman beğenmedim.

Neslihan Atagül bana çok samimi, içten geliyor. Kıvanç’ta da o samimiyet olduğundan daha iyi olurlardı. Bu dizinin 13 bölümden uzun süreceğini düşünmüyorum.

Kiralık Aşk’ tuttu diye, her işte bir numara olacağım diye bir şey yok. Bu dizide Kıvanç’a yazık olacak. Ona üzülürüm… Kariyerinde bir düşüş yaşar. Boşu boşuna emek harcamış olur. Gönlümüz tutmasından yana, bir sürü emek var çünkü.

Halit Ergenç ile Bergüzar Korel’e bakın. Her rollerinde farklı olmalarına rağmen yüzlerini dinlendiriyorlar.

Keşke diğerleri de ‘çeşme akıyor, paramı doldurayım’ yerine, biraz yüzümü dinlendireyim deseler…

KOCAM BABAMIN ADINI YAŞATACAK

Merter ayrıca İngiliz eşiyle ilgili de şaşırtıcı bir bilgi paylaştı… Kız çocukları sonrasında babası Ferdi Merter’in soyadının devam etmeyeceği için üzüntü duyduğunu söyleyen Almula Merter, babasının vefatından sonra eşinin harekete geçtiğini ve kendi soyadının yanına ayrıca babasının soyadı olan Merter’i de eklettiğini söyledi.